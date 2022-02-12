На Закарпатті за добу виявили майже 800 випадків COVID-19. 10 людей померли

795 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті 11 лютого. Такі дані повідомили на сайті МОЗ.
За добу 244 пацієнти одужали, 10 людей з діагнозом COVID-19 померли.
Загалом в області з початку пандемії виявили 107 882 випадки COVID-19. 88 707 пацієнтів подолали хворобу, 2 632 — померли.
Усього за час пандемії в Україні виявили 4 501 182 випадок COVID-19, 3 770 769 людей одужали, 102 668 — померли.
Що відомо:
- За добу в Україні виявили понад 38 тисяч COVID-хворих;
- Пандемія COVID-19: чому з поширенням "Омікрону" частіше хворіють діти.
- Ковідні відділення в лікарнях Закарпаття заповнені на понад 50%. Яка ситуація в Ужгороді