На Закарпатті за добу виявили майже 800 випадків COVID-19. 10 людей померли

795 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті 11 лютого. Такі дані повідомили на сайті МОЗ.

За добу 244 пацієнти одужали, 10 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 107 882 випадки COVID-19. 88 707 пацієнтів подолали хворобу, 2 632 — померли.

Усього за час пандемії в Україні виявили 4 501 182 випадок COVID-19, 3 770 769 людей одужали, 102 668 — померли.

Що відомо:

За добу в Україні виявили понад 38 тисяч COVID-хворих;

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