Ковідні відділення заповнені наразі на понад 50%. Про це розповів Суспільному директор департаменту охорони здоров’я Анатолій Пшеничний. Яка ситуація в лікарнях Ужгорода, — дізнавалося Суспільне.

Яка ситуація в лікарнях Ужгорода

Обласна інфекційна лікарня в Ужгороді заповнена хворими на коронавірус на 70%, розповів директор закладу Михайло Поляк.

"У нас небагато ліжок – 90 всього. На сьогодні на ранок в нас було 63 хворі. У реанімаційному відділенні на сьогодні 4 хворі. На кисневій підтримці з тих, що в нас знаходяться на лікуванні, 57%", — сказав Михайло Поляк.

Ще 69 ліжок зі ста зайняті хворими на коронавірус у Центрі легеневих хвороб в Ужгороді, розповів директор Василь Скрип.

"Це 57%, однак ми готові за необхідності збільшити кількість ліжок. Кількість кисневозалежних ніби не зменшилася, однак сам стан кисневої залежності зменшився. Розхід кисню також зменшився. Важких хворих менше не стало: реанімація майже завантажена. Четверо людей знаходяться на інвазійному апараті штучної вентиляції легень. В нас з’явилися вже й вакциновані хворі, але жоден з них не помер", — сказав Василь Скрип.

Яка ситуація в лікарнях області

Загалом в області ковідні відділення заповнені наразі на понад 50%, — розповів директор департаменту охорони здоров’я ОДА Анатолій Пшеничний. За його словами, запровадження червоної зони карантину на Закарпатті необхідне для того, аби не було навантаження на медичну систему.

"Протягом останніх двох тижнів фіксуємо понад п'ять тисяч виявлених нових випадків. За останній тиждень на 30% збільшилася госпіталізація. На сьогодні ситуація в медичних закладах контрольована, лікарняних місць вистачає, кисень є в достатній кількості. Але це превентивний захід щодо стримання інфекції", — сказав Анатолій Пшеничний.

Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик розповіла: "Ужгородська громада перша прийняла рішення, аби перевести дітей на дистанційне навчання. Адже саме в Ужгороді ми тоді спостерігали стрибок. Якщо ми говоримо про минулий тиждень, то відсоток дітей, які захворіли, знизився до 9 відсотків. Тобто можемо чітко сказати, що наші заходи превентивні спрацювали. Моніторинг продовжувати треба, оскільки дітей є розповсюдженням вірусу".

За словами Вікторії Тимчик, як працюватимуть школи під час червоної зони на Закарпатті, вирішать 11 лютого.

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