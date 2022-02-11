11 лютого у Житомирі фанати ФК "Полісся" зможуть вболівати за свою команду на вуличній фанзоні, яка відкриється на вулиці Михайлівській. Про це Суспільному розповіла очільниця міського управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук.

За її словами, організатором фанзони є Житомирська міська рада.

"Всі ми розуміємо, що є карантинні обмеження. Велике скупчення людей зібрати ми не можемо, але всі бажаючи можуть сьогодні з 18:30 збиратися тут, на вулиці Михайлівській, і підтримувати команду, дивлячись на екрані пряму трансляцію матчу", – сказала Ірина Ковальчук.

Фото: Суспільне Житомир Ірина Ковальчук, начальниця міського управління у справах сім'ї, молоді та спорту

11 лютого житомирське "Полісся" гратиме із харківським "Металістом", в рамках товариського турніру "Winter CUP 2022", який проходить у Туреччині.

"Команда знаходиться в належному функціональному стані, що довела в матчі з командою прем'єр-ліги, – каже директор ФК "Полісся" Володимир Загурський. – Ми, нагадаю, обіграли рівненський "Верес" і в серії пенальті стали кращими, ніж одеський "Чорноморець". Та форма, яку команда набрала, доволі хороша".

Фото: Суспільне Житомир Володимир Загурський, директор ФК "Полісся"

Матч розпочнеться о 19 годині. Група вболівальників наразі перебуває з командою в Туреччині, а Дмитро Черепанський разом із друзями вболіватиме за команду на Михайлівській.

"Одна команда – тисяча сердець. Не тільки у Туреччині, але й у Житомирі ми будемо вболівати за цю команду. Ми сподіваємося, що вона прославить наше місто", – розповів Дмитро Черепанський.

Що відомо

У Житомирі на Михайлівській з'явиться фанзона для вболівальників ФК "Полісся".

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