У Житомирі на Михайлівській з'явиться фанзона для вболівальників ФК "Полісся"

11 лютого у Житомирі на вулиці Михайлівській з'явиться фанзона для вболівальників футбольного клубу "Полісся".

Про це з посиланням на слова міського голови Сергія Сухомлина повідомила пресслужба Житомирської міськради.

Фанзона запрацює 11 лютого о 19:00, коли житомирське "Полісся" гратиме із харківським "Металістом", в рамках товариського турніру "Winter CUP 2022", який проходить у Туреччині.

Що відомо

4 лютого у Туреччині житомирське "Полісся" обіграло рівненський "Верес".

31 січня стало відомо, що чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіграє у футбол за житомирську команду "Полісся". Матч мав відбутися 3 лютого, але через погодні умови його перенесли на 4 лютого.

У турнірі "Winter Cup 2022" беруть участь команди української Прем'єр-ліги та Першої ліги.

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