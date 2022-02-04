4 лютого у стартовому матчі турніру "Winter Cup 2022" житомирське "Полісся" у турецькому місті Белек обіграло рівненський "Верес" з рахунком 2:1. Цей матч став дебютним для українського боксера Олександра Усика, котрий зіграв за житомирське "Полісся".

Першими гол забили рівняни. На дев'ятій хвилині матчу арбітр призначив пенальті, реалізовувати який вийшов центрбек "Вереса" Роман Гончаренко, котрий і став автором єдиного голу рівнян у ворота "Полісся".

Фото: Facebook ФК "Полісся"

На 31 хвилину матчу житомиряни зрівняли рахунок – гол забив Дмитро Шастал.

На 69 хвилині гри житомирські "вовки" забили переможний гол у матчі – Денис Янаков зі штрафного встановив остаточний результат поєдинку 2:1.

Фото: Facebook ФК "Полісся" Матч між "Поліссям" та "Вересом" відкрив турнір "Winter Cup 2022"

Цей матч став дебютним для українського боксера Олександра Усика, котрий є чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Олександр Усик вийшов на поле на 77 хвилині матчу, замінивши Пилипа Будківського, і грав за "Полісся" до кінця матчу.

Фото: Facebook ФК "Полісся" Матч став дебютним для боксера Олександра Усика

Що відомо

Стало відомо, що чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіграє у футбол за житомирську команду "Полісся". Матч мав відбутися 3 лютого, але через погодні умови його перенесли на 4 лютого.

У турнірі "Winter Cup 2022" беруть участь команди Української Пррем'єр-ліги та Першої ліги.

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