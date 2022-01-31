Третього лютого у Туреччині чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіграє у футбол за житомирську команду "Полісся". Про це розповів Олександр Усик на сторінці футбольного клубу "Полісся" у Facebook.

За його словами, він зіграє у товариському турнірі Winter Cup 2022.

"Я дебютую за житомирську команду Першої ліги "Полісся" третього лютого у Туреччині. Поїхали, всім бокс, а потім футбол", – сказав чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

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