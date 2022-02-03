У Верховній раді група депутатів із "Європейської солідарності" та "Голосу" зареєстрували звернення до президента Зеленського стосовно "незадовільної" роботи голови ДБР та вимоги звільнення усього керівництва слідчого органу.

Відповідний проєкт постанови внесли до Ради направили до профільного комітету 3 лютого, коли депутатку від "Голосу" Кіру Рудик викликали на допит у ДБР у якості свідка у кримінальному провадженні за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політичної партії.

"Бо наразі все, що робить ДБР – це переслідування опозиції та прикриття від справ команди влади", – заявила після допиту Рудик.

Що відомо

Голову партії "Голос" Кіру Рудик 3 лютого допитали у Державному бюро розслідувань у справі щодо можливої розтрати понад 1 млн гривень державних коштів керівництвом політсили. Політикиня заявила, що це переслідування через "опозиційну риторику".

17 грудня 2021 року замість народного депутата Ярослава Железняка фракцію “Голос” очолила Олександра Устінова. Про це повідомив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко. Железняк з таким рішенням не погодився і пообіцяв позиватися до суду.

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