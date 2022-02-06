У Києві затримали чоловіка, який кинув молоток у вікно Ради

Правоохоронці затримали у Києві молодого чоловіка, який пошкодив вікно будівлі Верховної Ради.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Уточнюється, що чоловіка затримали 6 лютого на прилеглій до парламенту території. Правоохоронці з'ясували, що 27-річний львів'янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна – молоток та кинув його у вікно.
"Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника", — повідомили в Нацполіції.
Відомості про цей факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Наразі із затриманим спілкуються слідчі.
Що відомо
- 26 серпня 2021 року у Києві чоловік кинув "коктейль Молотова" у будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини. Нападника затримала поліція.
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