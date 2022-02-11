У Києві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють в режим підготовки до роботи в умовах можливої надзвичайної ситуації.

"Наші зусилля спрямовані на те, щоб упередити чи подолати як можливі провокації, так і вистояти в умовах військового нападу. Створені запаси палива, встановлені електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом та ТЕЦ столиці на період до 10 діб. Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком на випадок відсутності мобільного зв’язку та інтернету", — повідомили у пресслужбі мера столиці Віталія Кличка.

Також відзначається, що у Києві удосконалено систему оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення. Окрім того, розроблено нову систему оповіщення, вартістю 11 мільйонів гривень.

"За кілька останніх років збільшили кількість укриттів утричі. Загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ та майже 4500 споруд подвійного використання (підземних паркінгів і переходів, заглиблених станцій метро, підвалів та напівпідвалів)", — повідомив Кличко.

Також сили та засоби цивільного захисту Києва (комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) складають: 13,5 тисяч людей особового складу та понад 780 одиниць техніки.

"Вже два тижні тривають тематичні навчання з педагогічними колективами та батьками в школах. Розроблені інструкції, як діяти і різним закладам та установам, враховуючи специфіку їх роботи – медзакладам, школам та садкам, закладам соціального захисту та інших", — повідомив мер.

Що відомо

Укриття у Києві розраховані на короткочасне перебування близько 2 мільйонів людей.

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