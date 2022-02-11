У Авдіївці відновив роботу міський суд. Не працював він з 2014 року як почалися бойові дії на сході України. Усі справи містян розглядали в судах Добропілля та Селидового. Про це повідомляє журналістка Суспільного.

Як розповів Суспільному голова Верховного Суду України Всеволод Князєв, суд в Авдіївці припинив роботу у 2014 році через бойові дії та загрозу життю суддів.

"Протягом тривалого часу судова система не могла знайти суддю, який би погодився працювати в таких не простих умовах", — додав Всеволод Князєв.

За його словами, тепер, що стосується Донецької та Луганської областей ще лишається один суд в Луганській області де немає судді.

У відновленій будівлі суду дві зали засідань. Працюватиме поки один суддя та близько 20 людей у штаті.

Місцева жителька Раїса розповіла Суспільному, що кілька років тому заперечувала в суді нараховані їй суми за споживання газу. Справу розглядали в Добропіллі, за 85 кілометрів від Авдіївки. Скільки тоді витратила грошей на поїздки, каже вже й не пам’ятає.

"Добре коли все на місті, школа на місті, сад на місті, суд на місті, банк на місті" — розповіла Раїса.

За словами керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша, спочатку суд переїхав в Добропілля, а пізніше в Селидового.

"Знаю, що останні кілька років мешканців нашої громади приймав Селидівський суд — розповів Барабаш.

Барабаш додав, що це проблема, бо немає прямого сполучення.

Що відомо

Графік роботи – у будні дні з 8-ї до 17-ї. Нагадаємо, в Авдіївці проживає 32-ві тисячі людей.

Понад 80 кілометрів в один бік, з пересадками їздили жителі з Авдіївки, аби звернутися до суду. За рішенням Вищого суду усі справи розглядав Селидівський міський суд.

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