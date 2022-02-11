За матеріалами ДБР судитимуть п’ятьох правоохоронців з трьох областей, серед яких і двоє поліцейських з Житомирської області – з Бердичівщини та Коростенщини. Про це Суспільному розповіла речниця територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

За її словами, працівники теруправління ДБР Хмельницького за сприяння Нацполіції завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях, у яких фігурують правоохоронці.

"Що стосується Житомирщини, то до суду скерували справу інспектора сектору реагування патрульної поліції Бердичівського райвідділу, якого судитимуть за продаж наркотиків. Слідчі задокументували кілька фактів збуту наркотичних речовин. Наразі поліцейський відсторонений від займаної посади, а у разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі за частиною 1-2 статті 307 Кримінального кодексу України", – каже Катерина Герасімук.

Також за матеріалами ДБР за втрату арештованого майна судитимуть слідчу Коростенського райвідділку поліції.

"У ході досудового розслідування у справі, що стосувалася незаконної рубки лісу, слідча неналежним чином оформила арештовану деревину і упродовж восьми місяців не передала колоди дерев на зберігання. За цей час деревина зникла. Справа кваліфікується за частиною 1 статті 388 Кримінального кодексу України", – розповіла речниця ДБР.

У разі доведення вини слідчій Коростенського відділку загрожує до двох років позбавлення волі.

Також за матеріалами ДБР судитимуть ще трьох поліцейських з Вінницької і Рівненської областей.

Суспільне.Житомир готове надати можливість озвучити свою позицію всім учасникам події, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться до редакції у будь-який зручний спосіб.

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