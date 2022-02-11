У січні в Житомирі на теплі зекономили 37 мільйонів гривень

У січні 2022 року комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" зекономило 37 мільйонів гривень. Про це 11 лютого на Конгресі місцевих та регіональних влад сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, досягти цієї економії вдалося за рахунок запуску нової ТЕЦ.

"Ми у грудні (2021 року – ред.) відкривали ТЕЦ, яку побудували, у тому числі, за грантові кошти Швейцарського уряду. Тільки за січень економія для підприємства "Житомиртеплокомуненерго" склала 37 мільйонів гривень. Це тільки одна ТЕЦ. Декілька побудованих ТЕЦ забезпечать нам відхід від газу приблизно на 80%. Наразі в нас вже будується друга ТЕЦ, на третю – вже підписаний контракт з австрійською компанією, а по четвертій – проводиться конкурс", – розповів Сергій Сухомлин.

Скріншот з прямої трансляції Конгресу місцевих та регіональних влад на Суспільному Сергій Сухомлин розповів про економію 37 мільйонів гривень на теплі

Також міський голова Житомира говорив про термомодернізацію, сказавши, що зараз спільно з обласним керівництвом складають список будинків, котрі хочуть долучитися до програми термомодернізації.

"Це спільна проблема місцевої влади і мешканців багатоповерхівок. Адже у місцевих бюджетів немає таких коштів, за які можна було б зробити ефективні заходи з термомодернізації всіх цих об'єктів. На це потрібні мільярди гривень. Ми попрацювали разом із Житомирською облдержадміністрацією і проведи збори у 127 будинках. На даний час в мене вже 200 таких будинків – люди хочуть, надають згоду і вони готові приймати участь у програмі з термомодернізації, бо це означає економію і комфортніше життя", – сказав Сергій Сухомлин.

Скріншот з прямої трансляції Конгресу місцевих та регіональних влад на Суспільному Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 11 лютого

Що відомо

Нова теплоелектростанція – це спільний проєкт Уряду Швейцарії та Житомирської міської ради, який реалізується на умовах співфінансування. Її вартість складає 5 мільйонів 600 тисяч швейцарських франків та 52 мільйони гривень.

На території ТЕЦ встановлять екран, який в режимі онлайн показуватиме радіаційний рівень викидів.

У 2020 році у Житомирі почали монтувати обладнання для ТЕЦ, яка працюватиме на щепі та відходах деревообробки і дасть можливість замістити викиди СО2 в повітря. У квітні 2021 року київська компанія-підрядник завершувала будівництво нової ТЕЦ.

У липні 2021 року мова йшла про те, що теплоелектростанцію в роботу запустять ще до початку опалювального сезону 2021-2022 року. Згодом стало відомо, що запустити нову теплоелектростанцію в роботу планують наприкінці грудня 2021 року.

У вересні 2021 року працівники "Житомиртеплокомуненерго" почали тестувати обладнання нової ТЕЦ, а у жовтні на ТЕЦ вперше провели тепловий запуск турбіни. Температуру котла інженери довели до трьохсот градусів – такою вона буде під час роботи станції.

18 листопада 2021 року у Житомирі провели тестовий запуск нової теплоелектростанції. На тестовий запуск приїздив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, котрий сказав, що всі будинки, які опалюватиме нова ТЕЦ, мають бути термомодернізовані.

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