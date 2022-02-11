Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у розгляді питання запобіжного заходу народного депутата від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого затримали під час отримання хабаря у 558 тисяч гривень до 14 лютого.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Корзун просив для нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці, з альтернативою у 49 620 грн застави, оскільки існують ризики впливу на свідків, ризик переховування та ухилення від слідства.

“Наявні ризики які існують у кримінальному провадженні. Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду. Оскільки Кузьміних перебував у розшуку, ухилявся від органів досудового розслідування та суду, як це було на попередньому засіданні. Слід звернути увагу до численних зв'язків Кузьміних у правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування. Це підтверджується численними переписками з виключеного телефону”, — наголосив прокурор.

Він наголосив, що протягом останніх двох тижнів нардеп "встиг побувати в розшуку, 4 рази не з'явитися на явку до органу досудового розслідування.”

Окрім того, обвинувачення просить суд покласти на Кузьміних обов'язки прибувати до суду, на виклик слідчого або прокурора, не відлучатися з території Києва та Житомира без дозволу прокурора, повідомляти про зміну проживання, здати закордонний паспорт.

Адвокатка Лариса Криворучко вважає, що до її клієнта не можна застосувати запобіжний захід затримання під вартою 60 діб. Депутат також відкинув звинувачення на свою адресу.

“Я стовідсотково заперечую (обвинувачення прокурора - ред.) і буду доказувати свою невинуватість. Ви побачили скільки було порушень з приводу розшуку, з приводу затримання, порушення з боку прокурора, який десь щось надумав і придумав, чи йому здалося. Відео, які опублікувало НАБУ, хай опублікує цілком, без нарізання, маніпулювання. Я дізнався з Facebook про розшук", — заявив нардеп.

Що відомо

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).

31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.

1 лютого стало відомо, що депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ.

Сергій Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк. Депутат просить виключити його з фракції тимчасово та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу