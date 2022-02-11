Групи з 10 людей щоденно виходять в море з метою патрулювання та перешкоджання незаконній діяльності. На прикладі одного з катерів Одеського загону Морської охорони кореспондентка Суспільного дізнавалась, як сьогодні працюють морські прикордонники.

О 10-й ранку катер «Балаклава» вирушив від стоянки Загону морської охорони до одеської затоки. Завдання команди – контролювати ситуацію на державному кордоні. Це близько 705 морських миль. Судно оснащене радіолокаційною станцією, вимірювачем глибин, має озброєння.

Суспільне Одеса

"Візуально та радіотехнічно екіпаж корабля виявляє цілі та розпізнає їх, порівнює їх із тими даними, які за ситуацією приходять від оперативного чергового і відповідають дійсності. Далі ми виявляємо підстави знаходження того чи іншого судна в наших водах. Озброєння тут невелике, тому що ми правоохоронний орган, наша головна задача це перевіряти ситуацію, обслідувати райони, а інформацію передавати вже в компетентні органи. Якщо ми бачимо правопорушення, реагувати на них, забороняти рух та складати протоколи про обмін правопорушень", – розповів заступник командира першого загону морської охорони Андрій Метеха.

Суспільне Одеса

Командир катеру "Балаклава" – Олександр Мединський. З головного командного пункту він керує діями усього екіпажу. Зліва від нього робоче місце рульового, який підтримує заданий курс, справа – командира електромеханічної частини. На панелі приладів розташовані датчики обертів двигунів, погодна станція та автоматична ідентифікаційна система, яка показує координати та розмір суден, екран радіолокаційної станції.

"В нас радіоекран станції, тут ми можемо бачити море в будь-яку погоду та вночі. В туман бачимо обриси берега, бачимо цілі, які в нас є в зоні видимості", – пояснив Олександр Мединський.

Суспільне Одеса

За одне патрулювання екіпаж катеру «Балаклава» обстежує приблизно 200 міль морського кордону. Його максимальна швидкість складає 36 вузлів, що дорівнює шістдесяти кілометрам. Періодично прикордонники бачать російські кораблі. Інколи росіяни вдаються до провокацій. Зокрема, таке було під час спільних навчань з кораблем берегової охорони США, розповіла речниця Морської охорони в Одеській області, Наталія Гуменюк.

"Тоді вони намагалися наблизитись небезпечно близько або перерізати курс, аби створити навігаційну загрозу, але справність нашого екіпажу і злагодженість дій з американськими партнерами дозволили цього усього уникнути та гідно вийти із цієї ситуації", – розповіла Наталія Гуменюк.

З 2014 року Морська охорона працює в посиленому режимі – в море судна виходять у складі тактичних груп з трьох суден.

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