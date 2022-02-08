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На Одещині правоохоронці відпрацьовували дії на випадок масових заворушень
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На Одещині правоохоронці відпрацьовували дії на випадок масових заворушень

Діана Зубар
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На Одещині правоохоронці відпрацьовували дії на випадок масових заворушень 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

Правоохоронці Одещини 8 лютого провели тактико-спеціальні навчання за новою скандинавською моделлю, яку розробила шведська поліція після масових заворушень у Ґетеборзі 2001 року. Про це повідомили в пресслужбі 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

Гвардійці, поліцейські та пожежники відпрацювали дії під час масових заворушень за новою моделлю, щоб "в майбутньому гарантувати захист прав учасників мирного зібрання, а не обмежувати їх".

На Одещині правоохоронці відпрацьовували дії на випадок масових заворушень11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

На Одещині правоохоронці відпрацьовували дії на випадок масових заворушень11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

Як зазначили в пресслужбі, умови намагалися максимально наблизити до реальних, а для відпрацювання використовували навчальні гранати. Під час заходу пожежників вчили діяти на випадок підпалу. Правоохоронці намагалися заспокоїти "правопорушників" та запобігти їх прориву в масове зібрання. Нацгвардійці разом із працівниками поліції також відпрацювали операцію з нейтралізації "диверсантів".

На Одещині правоохоронці відпрацьовували дії на випадок масових заворушень11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

На Одещині правоохоронці відпрацьовували дії на випадок масових заворушень11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

На Одещині правоохоронці відпрацьовували дії на випадок масових заворушень11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

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