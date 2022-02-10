В Одесі проведуть інвентаризацію захисних споруд

10 лютого в Одеській міській раді провели розширену нараду з питань безпеки та цивільного захисту громадян. За її результатами чиновники прийняли рішення провести інвентаризацію захисних споруд міста, у тому числі тих, які перебувають у приватній власності. Про це повідомила пресслужба мерії.
У нараді взяли участь представники міської адміністрації та Головного управління ДСНС в Одеській області.
Як зазначили в ході обговорення, в Одесі є близько тисячі об'єктів, які можна використати в якості бомбосховища, у тому числі підземні паркінги, переходи та підвальні приміщення. Усі вони потребують перевірки.
Також було поставлене питання перевірки діючої системи сповіщення населення у випадку надзвичайної ситуації та розробка алгоритму дій для навчальних закладів.
Термін, в який має бути проведена інвентаризація, не називався.
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