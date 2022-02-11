12 черкаських медиків дали прижиттєву згоду на трансплантацію органів

12 медиків Черкаської обласної лікарні надали прижиттєву згоду на трансплантацію органів у разі смерті. Таким чином вони долучилися до акції, започаткованої приватною клінікою Києва, розповів Суспільному директор медзакладу Віталій Шило.

У листопаді 2021 року саме медики обласної лікарні долучалися до першого забору органів у їхньому медзакладі.

Тоді донорські нирки та печінка врятували три життя. Дозвіл на процедуру дали рідні чоловіка, що помер від інсульту, пояснив директор обласної лікарні Віталій Шило.

Суспільне Черкаси Директор обласної лікарні Віталій Шило

Сам стати донором не боїться, погодився віддати після смерті нирки, печінку й легені:

"Ми підтримали акцію, започатковану клінікою «Охмадит» та Київським міським пологовим будинком №5. Ми, своєю чергою, передаємо естафету Київському центру нефрології та гемодіалізу", — розповів медик.

За його словами, нині тисячі пацієнтів потребують трансплантації тих чи інших органів.

Кардіологиня Анна Кулик дозволила після смерті забирати всі свої органи й тканини. Про посмертне донорство думала давно, адже хоче рятувати людей не тільки за життя, пояснила вона:

"Нині в області щонайменше 30 людей потребують трансплантації серця. Це єдиний шанс не лише на гідне життя, а просто на життя з виконанням мінімального навантаження, яке здорова людина сприймає як звичайне: наприклад, просто одягтися чи взяти онука на руки".

Суспільне Черкаси Кардіологиня Анна Кулик

Посмертне донорство, розповів нейрохірург Денис Годлевський, можливе після констатації смерті мозку. Тоді дихання чи робота серця підтримуються лише штучно.

"Я нейрохірург і знаю критерії смерті мозку і розумію, що якщо я буду в такому стані, я впевнений, мені вже органи не потрібні будуть", – сказав він.

Стати донором можуть не лише медики, а й всі охочі, пояснив трансплант-координатор Святослав Шевченко:

"Кожен громадянин може зайти на сайт Українського центру трансплант-координації, обрати регіон, де він проживає, обрати клініку, який займається забором органів та отримати контактні дані трансплант-координатора. Потому зв'язатися з ним та домовитися про час, коли людина зможе прийти та дати згоду на посмертне донорство".

Суспільне Черкаси Трансплант-координатор Святослав Шевченко

Власним прикладом, пояснив лікар, він має на меті заохотити інших:

"Я, як лікар-уролог, бачив людей на гемодіалізі, які потребують нирок, я бачив їхні страждання, тому уважаю, що це важлива справа".

За словами медика, щонайменше півсотні черкащан потребують пересадки нирок. Серед них – Марина Цимбал.

Суспільне Черкаси Пацієнтка Марина Цимбал

"Це потрібно, щоб люди могли виживати із такими ситуаціями, як у мене та багатьох інших", – розповіла жінка.

Згоду на посмертне донорство дали 12 медиків. За словами трансплант-координатора, пішли на це, бо раніше бачили щасливі очі врятованих та їхніх рідних.

Що відомо

В Україні розпочалася акція "Я донор. Зробимо більше". Лікарі дають прижиттєву згоду на донорство, відтак, тих хто житиме повноцінним життям, стане більше, пояснив директор лікарні.

У Черкасах у листопаді 2020 вперше в області провели операцію з трансплантації нирки. Про це Суспільному повідомив завідувач обласного центру онкоурології Черкаського онкодиспансеру Роман Морару-Бурлеску. Операція тривала шість годин, працювало п'ять лікарів.

У Черкасах у вересні 2021 вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослій пацієнтці від неродинного донора. Кістковий мозок пересадили 18-річній Еліні Торопенко у серпні. Донині всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон. Вартість такої операції — від 110 тисяч доларів. Лише торік наша держава спрямувала в іноземні клініки за ТКМ 413 мільйонів гривень. Туди відправили 139 дорослих українців.

Донині всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон. Вартість такої операції — від 110 тисяч доларів. Лише торік наша держава спрямувала в іноземні клініки за ТКМ 413 мільйонів гривень. Туди відправили 139 дорослих українців. Вперше обласній лікарні забір органів здійснили 27 листопада від донора, який помер від інсульту, розповів Суспільному директор обласної лікарні Віталій Шило. Чоловіка, якому пересадили нирку, виписали з Черкаського онкодиспансеру у грудні 2021.

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