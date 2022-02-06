На Черкащині у селі Хрущівка з території дитячого садка викрали 12 секцій металевого паркану. Поліцейським допомогло знайти неповнолітніх підозрюваних відео з системи спостереження, розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, нині слідчі відкрили кримінальне провадження. Якщо вину підозрюваних доведуть в суді, то їм загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

"Місцеві жителі звернулися до поліцейського офіцера громади Зорівської ОТГ Анатолія Стадника. Вони повідомили, що невідомі особи проникли на територію дитячого садка й викрали звідти 12 секцій металевого паркану.

Національна поліція у Черкаській області

За словами Зої Вовк, офіцер громади перевірив відео з камер спостереження та виявив автомобіль ВАЗ-2102, що був неподалік території дитячого садка й прямував на виїзд із села.

"Водія цього автомобіля офіцер вже знав, бо складав на нього адміністративний протокол за керування автомобілем у нетверезому стані та виносив постанову. Тож передав орієнтування екіпажам сектору реагування патрульної поліції", — розповіла Зоя Вовк.

Поліцейські зупинили автомобіль неподалік пункту приймання металу. У салоні, окрім керманича, перебували двоє неповнолітніх братів, 16 та 17 років, у багажнику виявили крадені секції паркану.

"У тому, що здійснили крадіжку металу неповнолітні брати зізналися. Також вони розказали, що звернулися до знайомого та попросили його перевести металеві речі до пункту приймання брухту. Те, що чоловік сів за кермо у нетверезому стані їх не стурбувало. Керманич пройшов перевірку на місці. Прилад “Драгер” показав результат — 1,39 проміле, що майже в сім разів перевищує допустиму норму" — розповіла речниця.

За її словами, за фактом крадіжки з території дитсадка Золотоніський районний відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Також повідомила, що на водія вдруге склали протокол за ч. 1 ст. 130 та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП.

Речові докази, а саме металеві частини паркану та болгарку слідчі вилучили. Автомобіль помістили на арештмайданчик, повідомила Зоя Вовк.

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