Черкащанин став посмертним донором нирок та врятував два життя

Вдруге у Черкаській обласній лікарні провели операцію з вилучення органів для трансплантації. Донором став черкащанин, який перебував у стані глибокої коми, повідомив директор Черкаської обласної лікарні Віталій Шило.

"Майже тиждень наші лікарі боролися за життя чоловіка, але врятувати його не вдалося. Рідні дали згоду на забір органів. І, не гаючи ні секунди, ми взялися до роботи", — розповів лікар.

За словами Віталія Шила, вилучення органів проводили на базі Черкаської обласної лікарні, у донора вилучили дві здорові нирки:

"Ми зробили забір органів із дотримання всіх стандартів. Фахівці нашого закладу працювали у команді з лікарями місцевого онкодиспансеру. В одній операційній працювало одразу кілька бригад медиків. У донора вилучили дві здорові нирки", — розповів лікар.

Далі, за словами медика, органи транспортували до Черкаського онкодиспансеру, де пересадили двом людям.

"Трансплантацію проводили одночасно на двох столах. Станом на 6 лютого стан обох пацієнтів стабільний, нирки дають сечу, працюють. Це значуща перемога для медицини всієї області. І ми маємо чим пишатися, адже наша команда лікарів спрацювала на відмінно! ", — повідомив Віталій Шило.

Що відомо

У Черкасах у листопаді 2020 вперше в області провели операцію з трансплантації нирки. Про це Суспільному повідомив завідувач обласного центру онкоурології Черкаського онкодиспансеру Роман Морару-Бурлеску. Операція тривала шість годин, працювало п'ять лікарів.

У Черкасах у вересні 2021 вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослій пацієнтці від неродинного донора. Кістковий мозок пересадили 18-річній Еліні Торопенко у серпні. Донині всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон. Вартість такої операції — від 110 тисяч доларів. Лише торік наша держава спрямувала в іноземні клініки за ТКМ 413 мільйонів гривень. Туди відправили 139 дорослих українців.

Донині всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон. Вартість такої операції — від 110 тисяч доларів. Лише торік наша держава спрямувала в іноземні клініки за ТКМ 413 мільйонів гривень. Туди відправили 139 дорослих українців. Вперше обласній лікарні забір органів здійснили 27 листопада від донора, який помер від інсульту, розповів Суспільному директор обласної лікарні Віталій Шило. Чоловіка, якому пересадили нирку, виписали з Черкаського онкодиспансеру у грудні 2021.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також