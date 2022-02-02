Семирічна черкащанка відрізала коси, щоб допомогти онкохворій

Семирічна школярка із Черкас Мілана Курченкова відрізала своє волосся, аби з нього створили перуку для онкохворої дитини. Нову зачіску дівчинці зробили безоплатно в навчальному центрі перукарської справи Черкаського вищого профучилища.

Стрижку семирічній Мілані зробила майстриня виробничого навчання Юлія Фоміна. Дівчинка прийшла зі своєю мамою Юлією Курченко. Зачіску дочці вже змінювали, розповіла мама Мілани:

"Три роки тому ми відрізали волосся, але куди його діти не знали. Тож викинули й було шкода".

Суспільне: Черкаси

Мама Юлія розповіла, що підрізати волосся донька просилася давно.

"Моя мама хворіла на онкологію і лежала в онкодиспансері багато місяців. Там хворіють також і дітки та мають таку проблему, що багато з них хочуть мати волосся".

Мілана вирішила цього разу не викидати волосся і допомогти якійсь дитині. Для цього дочекалися, поки волосся відросте до необхідної довжини:

"Я хотіла б віддати коси діткам, у яких волосся немає".

Суспільне: Черкаси

Перукарка Юлія Фоміна в професії 20 років. Втім, таких клієнтів ще не бачила.

"Це перша дитина, яка прийшла здавати коси, щоб допомогти хворим діткам. Я вперше стрижу дитину, яка має доброчинну мету".

Після стрижки Міланка посміхається та розповідає, що відрізаного волосся анітрохи не жаль:

"Все так, як я й хотіла! Чудова зачіска!".

Суспільне: Черкаси

Дівчинка нікому не казала в школі, що прийде вже з новою зачіскою.

"Думаю, що найбільше шокована моєю новою зачіскою буде вчителька. Ніхто не знає, що я обріжу волосся".

Зібране волосся мама Юлія Курченкова відправить до Львова. Саме там діє єдина в Україні організація, яка створила кілька сотень перук для онкохворих дітей, розповіла співзасновниця такої соціальної ініціативи Лілія Кузік:

"Ми віримо в те, що пожертви, створені з відкритим серцем — найцінніші. Треба мати довжину хвостика 35 сантиметрів і більше. волосся може бути фарбоване, сиве. Єдиний момент це те, що ми не беремо волосся, якщо є хімічна завивка".

За словами Лілії, так хочуть зробити дітей трошки щасливішими.

"Перука – це така «магічна» річ, як ми виявили! Дівчата часто закриваються в собі та не готові повертатися до навчання, якщо вони після хіміотерапії втратили волосся".

Семирічна Мілана сподівається, що її волосся допоможе повірити в себе й повернутися до активного життя дівчинку, яка цього потребує.

Повне відео

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також