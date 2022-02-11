Як навчатимуться учні чернігівських шкіл з 14 лютого

З понеділка, 14 лютого, школа №16 продовжить навчання в дистанційному режимі. У школах № 3, 13 онлайн-уроки будуть в учнів 5-11 класів, а початкова ланка сяде за парти.

Таке рішення ухвалили педради всіх шкіл міста, повідомили в Управлінні освіти Чернігівської міської ради.

Усі інші заклади загальної середньої освіти працюють у звичному форматі, крім окремих класів, які продовжують перебувати на самоізоляції, йдеться в повідомленні.

Як навчатимуться діти далі – буде залежати від епідситуації.

Нагадаємо, учнів чернігівських шкіл перевели на дистанційне навчання з 27 січня через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус. Пізніше дистанційне навчання продовжили до 4 лютого. З 7 лютого учні більшості шкіл повернулися за парти.

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