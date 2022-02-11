Кожен десятий підтверджений COVID-19 — у дитини: чому змінилася статистика

Серед усіх підтверджених випадків захворюваності на COVID-19, які фіксують в Чернігівській області, 10-15% — це діти. Минулого року хворіло 2-3%. Про це Суспільному розповів начальник управління охорони ОДА здоров’я Сергій Пивовар у програмі "Сьогодні. Головне".

За його словами, це повязано з циркуляцією “Омікрону”. Цей штам рідше призводить до ускладнень, але він заразніший, ніж попередні.

В першу хвилю поширення коронавірусу здебільшого хворіли люди більш старшого віку, в наступну хвилю – в більшості працездатне населення, тепер же COVID-19 поширюється серед дітей та молоді, розповів Пивовар.

«Зараз ми бачимо біля 10-15%, а в деяких районах і значно більше. Це – саме з дитячої групи населення».

Станом на 11 лютого у стаціонарах області перебуває 72 дитини з коронавірусною інфекцією.

Загалом на Чернігівщині розгорнуто 2155 ліжок для хворих на коронавірус. Завантаженість серед дорослих, за словами Пивовара, невисока – 45%. А серед дитячих ліжок – 57%. Пивовар каже, що це пов’язано з новим штамом – він більше вражає молодь і дітей. Також він відмічає, що відсоток важких випадків у дітей більше, ніж у дорослих.

«Останнім часом ми відмічаємо значне збільшення захворюваності, особливо турбує значне збільшення захворюваності серед дітей. Якщо за останню добу взяти інформацію, то півтори тисячі осіб захворіли на COVID-19, з них 85 госпіталізовано. Що стосується активних випадків (тих, хто захворів, але ще не одужав), то таких у нашій області 13 000».

Детальніше про поширення коронавірусу та про ліки від нього дивіться у програмі:

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