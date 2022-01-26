Учні чернігівських шкіл переходять на дистанційне навчання з 27 січня

Через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус учні чернігівських шкіл, з 1 по 11 класи, з 27 січня навчатимуться дистанційно. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник управління освіти ЧМР Василь Білогура.

Рішення прийняли на терміновій нараді з керівниками закладів освіти. При причини Білогура написав так:

"Ще 21 січня лише одна школа не працювала у звичному режимі. У понеділок 24 січня – на дистанційне навчання повністю перейшли п'ять шкіл. 25 січня – до них додалися ще дві школи. Сьогодні із 599 5-11 класів у звичайному форматі навчається лише 70, а з 410 початкових класів – 201".

За його словами, наразі на коронавірус хворіють 58 учнів та 46 працівників шкіл. Для порівняння, ще в п’ятницю 21 січня мали 27 учнів хворих на COVID-19 та 19 працівників.

Дистанційно навчатимуться поки що до 1 лютого 2022 року.

"Після моніторингу рівня захворюваності буде прийнято рішення щодо подальшого формату роботи класів та шкіл в цілому", – зазначив Білогура.

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