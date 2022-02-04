Як навчатимуться учні чернігівських шкіл з 7 лютого

З 7 лютого усі учні 1-11 класів у школах № 1, № 4 та № 22 продовжуватимуть дистанційне навчання. Учні 5-11 класів у школах № 7, № 28, № 29 та № 35 також продовжують навчатися дистанційно, а 1-4 класи повертаються за парти.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник управління освіти Василь Білогура.

"Усі інші заклади загальної середньої освіти у повному складі з понеділка повертаються до звичного формату навчання, крім окремих класів, які продовжують перебувати на самоізоляції", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учнів чернігівських шкіл перевели на дистанційне навчання з 27 січня через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник управління освіти ЧМР Василь Білогура. За його словами, тоді на коронавірус хворіли 58 учнів та 46 працівників шкіл.

Пізніше дистанційне навчання продовжили до 4 лютого. Як навчатимуться діти далі – буде залежать від рівня захворюваності.

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