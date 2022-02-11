Місце, де сучасне стає історією: як працює черкаський архів

Черкаський обласний архів працює у двох напрямах: там оцифровують генеалогічні документи та працюють над скануванням описів справ, розповіла Суспільному директорка установи Тетяна Клименко.

Нині в обласному архіві відцифрували 95 % генеалогічних документів. Це документи, що стосуються родоводу, історії народжень, смертей тощо. Розпочали цю роботу два роки тому.

За словами директорки установи Тетяни Клименко, наразі працюють і над відскакуванням описів справ. Це понад один мільйон двісті тисяч справ від 18 століття. Щоб працівники оцифрували один мільйон двісті тисяч документів, потрібно 565 років, розповіла Тетяна Клименко. Для прискорення цього процесу архів хочуть долучити до проєкту, який реалізують спільно з американським товариством.

Черкащанка Надія Артюх начальниця відділу Державного архіву Черкаської області. Жінка допомагала людям знаходити їхніх прародичів та відроджувати родовід. Нині вона займається сучасними документами.

Черкащанка розповіла, що її любов до архівної справи розпочалася 13 років тому. Тоді щодня до архіву надходили десятки запитів з різних куточків світу. Нині пані Надія опікується сучасними документами, слідкує за тим, щоб вони були правильно оформлені та відповідали вимогам.

Від оформлення сучасних документів, за словами пані Надії, колись залежатиме історія.

За словами краєзнавця Анатолія Шестопала, який працює над дослідженням родоводів, він навідується до архіву протягом чотирьох років по декілька разів на тиждень. Пояснив, що більшість документів, які використовує у своїх роботах, вже оцифровані й це зручно:

"Ці документи можна завантажити, переглянути через деякий час. Це добре, бо іноді необхідно повернутися до того чи іншого документу коли знаходяться якісь нові факти, нові зачіпки. А в паперовому варіанті його треба було б замовляти повторно".

За його словами, щоб знайти, якийсь документ, достатньо зареєструватися на сайті, зайти в пошук і обрати підрубрику "каталог".

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