Школяр із Черкас збирає гроші з різних країн та епох

274 монети та 32 купюри у своїй колекції має п'ятикласник Данило Ковєшніков із Черкас. Школяр збирає гроші з різних країн та епох.
Десятирічний Данило Ковєшніков розповів, що його хобі розпочалося з монети, яку він отримав у чотири роки:
"Це у мене найперша монетка, ми її купили у Вашингтоні, у Капітолії"
Відтоді колекція поступово збільшувалась:
"Ми просто їздили по різних країнах, збирали їх у мою першу теку. Далі, коли ця тека закінчилась, ми вже купили мою другу теку", — розповів хлопчик.
Гроші має з різних куточків світу. Поповнюють його колекцію усі, хто знає про хобі.
"У мене є моя найменша монета – тенге з Казахстану. Є моя найбільша монета — песо з Мексики. Цю монету мені подарувала моя подруга, а іншу — мій дідусь привіз з Казахстану".
У колекційній теці є пластикові та раритетні копійки, розповів Данило:
"Це найдивніша монета моя — два з половиною ліри: два й одна друга".
Хлопець цікавиться грошима не лише з-за кордону.
"У мене є старі українські гривні, які вже не ходять, та навіть колекційні 5 гривень".
Таке хобі сина підтримує мама Данила Марія. Розповіла, що помітила, як дитина розвивається.
"Щоб зрозуміти більше країну, з якої монета, – якусь інформацію читає. Наприклад про Великобританію, про Америку. Чому ця монетка така. Про Югославію, наприклад. У нього є монетка з Югославії, але цієї країни вже немає і йому довелося вивчити, які зараз є країни, чому ця країна розпалася".
За словами тата Максима Ковєшнікова, колекціонування навчило Данила порядку.
"Я вважаю, що колекціонування це трохи допоможе йому бути організованішим", — розповів тато Данила.
П'ятикласник мріє поповнити свою колекцію франком — старовинною французькою монетою.
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