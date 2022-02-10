Один мільйон двісті тисяч справ: у черкаському архіві оцифровують документи

У Черкаському обласному архіві оцифрували 95 % генеалогічних документів. Розпочали роботу два роки тому, розповіла Суспільному директорка закладу Тетяна Клименко.

За словами Тетяни Клименко, нині в архіві працюють у двох напрямах: оцифровують документи, що стосуються родоводу, історії народжень, смертей тощо та працюють над скануванням всіх описів справ архіву. Це понад один мільйон двісті тисяч справ від 18 століття. Відбирають, пояснила фахівчиня, документи, які найбільше мають попит у відвідувачів.

Суспільне Черкаси Другокурсниця Світлана Гомен проходить практику в архіві

Проходить практику в архіві другокурсниця Світлана Гомен. Нині вона шукає інформацію про історію черкаського стадіону.

"Більшість документів – часів Другої світової війни. Їм багато років, тому я намагаюсь працювати з ними обережно", – розповіла вона.

Краєзнавець Анатолій Шестопал протягом чотирьох років до архіву приходить декілька разів на тиждень. Пояснив, що працює над дослідженням родоводів і більшість документів, які використовує у своїх роботах, вже оцифровані:

"Ці документи можна завантажити, переглянути через деякий час. Це добре, бо іноді необхідно повернутися до того чи іншого документу коли знаходяться якісь нові факти, нові зачіпки. А в паперовому варіанті його треба було б замовляти повторно".

Переглянути цифрові копії документів можна на спеціальному сайті, розповів головний спеціаліст відділу використання інформації документів Максим Семененко.

Суспільне Черкаси Краєзнавець Анатолій Шестопал

"Вони розміщені на електронному ресурсі «FamilySearch». Щоб знайти, наприклад, якийсь документ, достатньо зареєструватися на цьому сайті, зайти в пошук і обрати підрубрику «каталог». Такі документи можна збільшувати на екрані до досить до великого розміру", – пояснив він.

За словами Максима Семененка, потрібну інформацію можна знайти за декілька хвилин:

"Якщо шукати конкретно один запис, наприклад, народження бабусі, дідуся, то це від години до декількох годин, якщо людина знає де і кого шукати. Якщо ж це повноцінний, родовід, це може зайняти місяці і навіть роки".

Суспільне Черкаси Студенти працюють в архіві

Директорка Державного архіву Черкаської області Тетяна Клименко розповіла, що архівосховищ в області 12. Кожне займає площу 550 квадратних метрів. В цих архівосховищах зберігаються документи з історії регіону.

Суспільне Черкаси Директорки архіву Тетяни Клименко

Нині за день вдається оцифрувати до двадцяти описів справ. Все залежить від розміру та стану документів, пояснила головна спеціалістка організаційно-аналітичного відділу Олена Гирич. Таку роботу вже виконали на 30 %.

"Наразі в пріоритеті в нас описи справ. Зараз ми їх активно скануємо, щоб користувачі могли в першу чергу бачити де і що знайти відповідно до описів справ", – розповіла фахівчиня.

Суспільне Черкаси Головна спеціалістка організаційно-аналітичного відділу Олена Гирич

За словами директорки архіву Тетяни Клименко, щоб працівники оцифрували один мільйон двісті тисяч документів, потрібно 565 років. Для прискорення цього процесу архів хочуть долучити до проєкту, який реалізують спільно з американським товариством "FamilySearch International".

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