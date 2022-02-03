Камінь-пісковик з відбитком листка в’яза, віком 50 мільйонів років, подарували Національному історико-культурному заповіднику "Чигирин". Передали реліквію нащадки етнографа, педагога та дослідника життя селян на Чигиринщині Марка Грушевського, розповіла дослідниця його творчого доробку Надія Кукса.

"Це дуже унікальна річ, це — скам’яніння. Це десь приблизно, як говорять вчені, 50-40 мільйонів тому відбувався процес утворення каменя цього", — розповіла Надія Кукса.

За її словами, це скам’яніння зберігали у родині Грушевських чотири покоління.

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"Весь рід Грушевських з Чигиринщини, сам Марко Федорович родом із Худоліївки. 10 років був настоятелем храму архістратига Михаїла в Суботові, був етнографом першим, мабуть, у світі. Дитячим фольклористом", — зазначила дослідниця.

Однією з тем наукової роботи Надії Кукси є дослідження творчого доробку Марка Федоровича і Марії Іванівни Грушевських. Цим дослідженням вона займається більше ніж 20 років.

"познайомилася із сім'єю онуки, єдиної вже онуки – Елеонорою Захарівною Коваль, з її дочкою Владиславою Каневською, яка дуже опікується і записує спогади своєї мами та все фіксує".

Суспільне Черкаси

Камінь Марко Грушевський отримав від невідомого археолога, розповіла Надія Кукса. 90-річна онука етнографа Елеонора Коваль згадує, як використовував камінь її дід.

"Я пам’ятаю його років з 4-5, коли він стояв у дідуся на столику поруч з його конторкою, де він цілий день стоячи писав свої рукописи".

Вік реліквії підтвердили геологи та ботаніки — фахівці українських наукових інститутів, розповіла Надія Кукса:

"Там ціла така історія детективна: ми зверталися в інститут геології, інститут ботаніки був долучений і, врешті-решт, в національному природничому музеї, національної академії наук України знайшлися фахівці, які нам допомогли ідентифікувати приблизний вік. Для того, щоб утворилася така річ потрібні були специфічні умови, це дуже рідкісне явище, і як говорять вчені, що 0, 01% всіх живих організмів, які коли-небудь існували, мали можливість навіки закарбуватись у якійсь гірській породі"

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Камінь передали до музею у складі інших речей родини Грушевських, розповіла головна зберігачка фондів заповідника "Чигирин" Ірина Марченко:

"Відомо, що окрасою кожного музею є його зібрання, і ми дуже вдячні родині Грушевських, що вони висловили нам таку довіру. Що передали свої реліквії саме до фонду нашого заповідника. Ця колекція нараховує близько 25-26 одиниць".

Суспільне Черкаси

У колекції музею нині зберігають речі побуту Грушевських, записники, фотографії, деталі одягу та творчості.

"Головне, що зберігали дуже трепетно пам’ять свого роду. Навіть, коли Елеонора Захарівна нам ці речі передавала, вона короткі описи робила, чим ця річ дорога, коли вона була у використанні, хто її виготовив",— зазначила Надія Кукса.

Суспільне Черкаси

За словами Елеонори Коваль, мати розповідала їй про людей, які відвідували етнографа та приносили йому різні речі, наприклад — морську мушлю:

"Сповіщала, що дійсно до батька приходили археологи, моряки, приходило дуже багато всілякого люду, якого він завжди приймав з великою радістю, і з великою повагою. І йому приносили усілякі фотографії, і якісь речі, і усілякі такі речі, тому що він все це з охотою приймав".

Зі слів зберігачки фондів Ірини Марченко, побачити камінь та решту колекції родини Грушевських можна буде під час її експозиції в музеї Національного історико-культурного заповідника "Чигирин".

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