"Десятки запитів з усього світу": черкаська архівістка – про свою професію

Черкащанка Надію Артюх, яка працює в архіві, свого часу допомагала людям знаходити їхніх прародичів та відроджувати родовід. Нині архівістка займається сучасними документами. Про особливості своєї роботи жінка розповіла Суспільному.

Журналістам Надія Артюх показала своє перше робоче місце. Саме з нього, розповіла черкащанка, 13 років тому почалася її любов до архівної справи:

"В мої обов'язки входило відповідати на телефонні дзвінки. Я працювала з базами, в яких ми реєструємо запити, реєструвала".

Суспільне Черкаси

Тоді, за словами жінки, щодня до архіву надходили десятки запитів з різних куточків світу. Більшість – із проханням знайти рідних, підтвердити національність чи отримати інформацію про майнові права.

Нині пані Надія – начальниця відділу Державного архіву Черкаської області й опікується сучасними документами.

"Я маю слідкувати за тим, щоб документи були правильно оформлені, відповідно до чинних стандартів, та відповідали вимогам", – розповіла вона.

Суспільне Черкаси

Роботу в архіві жінка не вважає рутиною:

"Можливо, ми й непомітні як установа, але насправді без нас нікуди. Ця робота вимагає значної самовіддачі, це треба любити. І залишаються у нас надовго ті, хто насправді цінує цю роботу і справді вірить у те, що він робить".

Суспільне Черкаси

Архів Надія Артюх називає своїм другим домом, а роботу з документами – цікавим заняттям. Оформлення сучасних документів, пояснила вона, важлива справа, бо від цього колись залежатиме історія минулого.

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