Запобігають важкому перебігу. Буковина отримала ліки проти коронавірусу

Буковина отримала понад 17 тисяч доз ліків проти коронавірусу, які запобігають важкому перебігу. Пацієнти отримуватимуть їх безкоштовно у сімейного лікаря.

Про це Суспільному сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний.

За його словами, ліки "Молнупіравір" призначають людям старше 60 років або тим, котрі мають надмірну вагу, цукровий діабет, серцеві та інші хронічні хвороби. Препарат застосовують, щоб захворювання не переходило в середню чи важку форму тяжкості.

Препарат приймають на п'ятий день клінічних проявів протягом п'яти днів.

Зараз ліки на складі обласної клінічної лікарні. 14 лютого їх розподілять між закладами охорони здоров'я, зокрема первинками та лікарнями.

Що відомо

Лікарський засіб "Молнупіравір" — це перші у світі зареєстровані ліки, які допомагають проти COVID-19. Препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Партія препарату виробництва американської компанії Merck Sharp & Dohme прибула в Київ 6 лютого. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вона включає 60 тисяч курсів препарату.

Україна підписала контракт на постачання 300 тисяч курсів. Препарат пацієнтам видаватимуть безкоштовно. Раніше у МОЗ заявляли, що перевагу будуть надавати пацієнтам з груп ризику та віком старше 60 років.

Загалом в області виявили 144 921 випадок інфікування коронавірусом, 119 455 людей одужали, а 3 219 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

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