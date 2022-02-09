Жителів 22 сіл у Смолінської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області безкоштовно возять соціальним автобусом. Його купили за 200 тисяч гривень з бюджету громади, розповів Суспільному голова Микола Мазура.

За словами Миколи Мазура, придбали автобус, що був у використанні, після капітального ремонту. Нині автобус працює в тестовому режимі. Вирати на паливо не рахували, тому що не минув місяць, як він працює: "Хочемо відкоригувати дальність цього маршруту і вирішити питання із часом відправлення, щоб людям було зручно".

Староста села Якимівка Віктор Федченко розповів, що з маленьких сіл, куди не заїжджає соціальний автобус, людей підвозять службовою машиною. Записатися мешканці можуть через діловода: "Територія наша специфічна: села розкидані. Якимівка — це центральне село, куди приходить соціальний автобус. До складу нинішнього нашого старостинського округу входить вісім населених пунктів, де проживають 800 людей".

Автобус їздить у Якимівку двічі на тиждень — у вівторок та четвер.

Тетяну Левченко до Якимівки привезли службовою машиною з села Миропіль. Відстань мієж селами — чотири кілометри: "Мене забрали біля будинку і привезли сюди. Назад також будуть відвозити".

Водій Володимир Найдо розповів, що з Якимівки соціальний автобус забрав десятьох людей: "Я їжджу по всіх селах громади: Смоліне, Миропіль, Якимівка, Копанки, Спаське".

У тестовому режимі соціальний автобус працюватиме ще два тижні. Потому складуть графік перевезень.

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