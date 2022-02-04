В Новоукраїнській лікарні більше двох тижнів немає води

У міській лікарні Новоукраїнки Кіровоградської області немає водопостачання. Більше двох тижнів тому у свердловині зникла вода. Цю інформацію Суспільному підтвердив голова громади Олександр Корінний. За його словами, нині з'ясовують чому це сталось.

Олександр Корінний говорить: за паспортом глибина свердловини 135 метрів, насос подавав у лікарню воду з 80-метрової глибини.

"Очевидно, що вона добряче забита і замулена, бо її ніхто і ніколи не чистив. Ну і можуть бути ще й інші причини: можливо хтось з людей, які мешкають неподалік, пробурили свердловину і вода перейшла до них, можливо спустили ставок. Наразі ми не знаємо причину".

Щоб вирішити питання пов'язане з водопостачанням, 3 лютого в Новоукраїнці організували позачергове засідання сесії. Депутати проголосували за виділення 50 тисяч на очищення існуючої свердловини та 150 тисяч гривень на проєктування нової.

"Наразі важливо швидко провести тендерні процедури та виділити гроші. Виконувати роботи будуть працівники з Житомира. Якщо вони опустять камеру і скажуть, що на глибині 35-52 метри її можна почистити, то звісно будемо відновлювати стару свердловину. Але незалежно від цього спроєктуємо і нову".

Голова громади говорить: крім цього хочуть замінити водонапірну вежу.

"Метал цієї вежі можна просто пробити пальцем, воно все гниле і розбите. Натомість ми хочемо закопати в землю спеціальний бак з питного пластику та підключити до нього невеличкий насос, зі свердловини вода подаватиметься в бак і звідти у лікарню. Тому що в нас зараз яка ситуація: накачали воду у вежу і якщо до п'ятого поверху лікарні вона ледве доходить, то на першому поверсі від сильного напору крани вириває, а це зайві витрати. На сьогодні ми фактично відновлюємо систему водопостачання лікарні "з нуля".

Бурильні роботи нової свердловини розпочнуться 7-8 лютого. Виконати роботи працівники мають за три дні. Стару свердловину планують залишити, як резервну.

"Щоб вона не замулювалась, використовуватимемо її для своїх внутрішніх потреб. А у випадку, якщо в лікарні згорить насос, то у нас буде запасна свердловина". Олександр Корінний говорить: працівники з Житомира мали приступити до роботи ще десять днів тому.

"То вони закінчували об’єкт в Олександрії, то потім у працівників діагностували коронавірус. Роботи з розчистки існуючої свердловини можна виконати за добу. Гроші, все є, лише немає охочих виконати ці роботи. Якщо нічого не зміниться, то до кінця цього тижня будемо мати в лікарні воду".

Головний лікар Новоукраїнської лікарні Віталій Запорожець розповів Суспільному, що нині воду у лікарню підвозять.

"Воду нам постачає як місцеве комунальне підприємство, так і своїм водовозом підвозимо. Наразі у лікарні працює вулична вбиральня, ми надаємо пацієнтам усі пакети медичних послуг, все працює. Востаннє вода зникала у свердловині сім років тому".

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