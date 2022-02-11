За підсумками 2021 року в Оріхівській територіальній громаді вдвічі скоротилися витрати на компенсацію за проїзд пільгових категорій громадян у маршрутках та залізниці. Заощадити вдалося завдяки впровадженню у громаді програми "Муніципальна картка містянина".

Про це Суспільному розповіла заступниця голови Оріхівської міської ради Світлана Мандрич.

Програма "Муніципальна картка містянина" для безплатного проїзду пільгових категорій громадян була впроваджена в Оріхівській територіальній громаді у 2018 році. Протягом цього часу видано 1300 карт.

Фото: Суспільне Запоріжжя Світлана Мандрич

"Була прийнята така програма депутатами міської ради, про впровадження муніципальної картки для безкоштовного проїзду пільгових категорій громадян. Були закуплені спеціальні сканери та видаються за відповідними документами отакі карти за заявою людини", — розповідає заступниця голови Оріхівської міської ради Світлана Мандрич.

Володимир Вольвич, водій маршрутного таксі, курсує вулицями Оріхова та до навколишніх сіл. Каже, протягом дня картками містянина користуються понад 50 пасажирів. Під час поїздки користуються спеціальним сканером.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Маршрут є по місту, від Ліцею по вулиці Сагайдачного і села Новопавлівка, Новоандріївка. Карткою користуються пенсіонери в основному, які їх мають. І користуються ними часто. Проїзд по місту 5 гривень, і 10 гривень по селах", — пояснює водій.

Фото: Суспільне Запоріжжя Володимир Вольвич

"По станції Оріхівській їздять пенсіонери на приміському сполученні й ми ведемо облік, дирекція веде облік цих пасажирів. Їм дали до пенсійного посвідчення карту оріхівця зі штрихкодом, який сканується. Це десь 10-17 осіб на день", — розповідає касирка Оріхівської залізничної станції Ксенія Коваленко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ксенія Коваленко

Щоб безоплатно проїхали у громадському або залізничному транспорті, пасажир повинен надати картку. Інформація зчитується сканером та раз на місяць збирається спеціалістами Оріхівської міської ради, пояснює заступниця голови Оріхівської міської ради Світлана Мандрич.

"Інформація залишається в цьому сканері, наші спеціалісти тоді підключаться до цих сканерів, зчитують інформацію в електронному вигляді й тоді ми бачимо, скільки в нас людей скористувалося даною карткою, скільки проїхало. Потім відшкодовуємо ці кошти. Така ж інформація є і в наших перевізників", — додає чиновниця.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Раніше мешканці Оріхівської громади їздили за списками, зауважує Світлана Мандрич. Після запровадження картки містянина виплати із місцевого бюджету зменшились вдвічі.

Так за пільговий проїзд залізничним транспортом без урахування даних сканеру за підсумками 2017 року з бюджету виплатили 180 тисяч гривень, після впровадження картки у 2020 році виплатили 23,9 тисячі гривень, у 2021 — 17 тисяч гривень.

За пільговий проїзд автомобільним транспортом без урахування даних сканеру у 2017 році перевізникам відшкодували 250 тисяч гривень, після впровадження сканеру у 2020 році — 111,4 тисячі гривень, у 2021 — 104 тисячі грн.

Наразі проєкт дороблятимуть, аби картки зробити віртуальними та мати можливість користуватися застосунком через смартфон.

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