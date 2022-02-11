Apple оновить функцію AirTag для запобігання стеженню за іншими людьми

Компанія Apple оголосила оновлення функції AirTag аби ускладнити використання цієї функції для стеження за людьми.
Про це повідомила компанія Apple у пресреліз.
Після оновлення програмного забезпечення під час налаштування AirTag буде зʼявлятися попередження, що стеження за іншими людьми є незаконним.
Крім того, буде виправлено помилку, повʼязану з попередженням про "небезпечний пристрій" через що багато користувачів думають, що за ними стежать. Насправді зазвичай ці повідомлення повʼязані з AirPods.
Під час подальших оновлень програми користувачі почнуть отримувати сповіщення, коли поблизу знаходиться чужий AirTag.
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