Apple представила нову технологію для отримання платежів через iPhone

Американська компанія Apple представила технологію Tap to pay (Торкнися, щоб заплатити), яка дозволить перетворити телефон на платіжний термінал, здатний приймати платежі.

Про це повідомляє CNBC.

Нова функція дозволяє клієнтам здійснювати оплату простим доторком телефона до телефона продавця. Телефони з функцією Tap to pay прийматимуть платежі з гаджетів, які мають технологію Apple pay, а також безконтактних банківських карток, в тому числі Visa, Mastercard, American Express та Discover.

В компанії заявляють, що ця функція наразі буде доступна лише в США та використовуватиме вбудований NFC-чіп. Нова функція стане доступною для власників iPhone після оновлення операційної системи.

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