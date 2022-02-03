Україна просить Apple додати кримськотатарську мову у розкладку клавіатур

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій домовляється з представництвом компанії Apple в Україні, аби додати кримськотатарську мову на основі латинської графіки до списку клавіатур програмного забезпечення IOS за замовчуванням, передає Укрінформ.
"З метою розвитку та популяризації кримськотатарської мови, в тому числі використовуючи сучасні цифрові платформи, Мінреінтеграції у 2022 році розпочало комунікації з українським офісом транснаціональної корпорації Apple щодо додавання кримськотатарської клавіатури (на основі латинської графіки) до списку клавіатур IOS за замовчуванням", – ідеться у відповіді міністерства на запит інформагентства.
У відомстві зазначають, що розпочали переговори з українським офісом транснаціональної корпорації Microsoft Corporation щодо актуалізації наявної кримськотатарської клавіатури від корпорації Microsoft відповідно до затвердженого урядом України алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки.
Також, у рамках проєкту стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки передбачено понад 40 заходів, зокрема:
- створення Національної комісії з питань кримськотатарської мови;
- удосконалення словникової бази, у тому числі шляхом створення, актуального тлумачного, орфографічного, фразеологічного та інших словників;
- розширення присутності кримськотатарської мови на міжнародних технологічних, освітніх і комунікаційних платформах.
Що відомо
- В Україні розробили Концепцію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року.
- 27 січня Мінреінтеграції оприлюднило проєкт концепції розвитку кримськотатарської мови.
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