Компанія Apple у грудні виступила проти реєстрації бренду українського режисера Василя Москаленка в США. Компанія вважає, що глядачі вважатимуть сатиричну стрічку Apple-Man ("Яблучний чоловік") якимось чином пов’язаною з компанією Apple.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

"Торговельні марки Apple настільки відомі та миттєво впізнавані, що подібність торговельної марки заявника переважить всі незначні відмінності та переконає звичайного споживача, що заявник пов’язаний або підтримуваний компанією Apple", — сказано у скарзі Apple.

Джеремі Іче, який представляє Василя Москаленка, стверджує, що слово "яблуко" не є власною назвою, а тому глядачі не будуть введені в оману фільмом.

"Це сміховинно. Вони хочуть мати право власності на слово "яблуко" у всіх індустріях", — каже адвокат.

Він звинувачує компанію Apple в тому, що вона використовує систему захисту торговельних марок для того, аби заважати розвиватися малим бізнесам.

"Така компанія як Apple має сотні мільйонів доларів, які вони можуть витратити. Вони весь час починають подібні судові справи проти малих бізнесів, таких як мій клієнт, незалежно від того наскільки сильними є їхні аргументи", — каже адвокат.

Він стверджує, що наявність вільних грошей дозволяє компанії вести судові суперечки, тоді як опонентам компанії дешевше погодитися на вимоги Apple.

"Яблучний чоловік" — фільм-сатира про супергероя, який може підіймати яблука в повітря. Цей проєкт був профінансований краудфандінговою компанією та зібрав близько 120 тисяч доларів. На момент подання скарги від Apple, фільм перебував на фінальних стадіях виробництва.

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