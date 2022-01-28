Apple додав у бета-версію iOS можливість розблокування телефону обличчям у масці

Apple додав у бета-версію iOS 15.4 можливість розблокувати iPhone обличчям у масці.
Пристрій має розпізнати власника за характеристиками області навколо очей, передає Mac Rumors.
Бета-тест для розробників iOS 15.4 розпочався 27 січня. Щоб скористатися FaceID у новій версії можна буде налаштувати розблокування за допомогою обличчя в масці та обличчя без маски. Також є можливість вказати, що власник постійно носить окуляри, щоб розпізнавання було точнішим.
При цьому у компанії зазначили, що найточнішим буде розпізнавання повного обличчя. Водночас при носінні сонцезахисних окулярів FaceID не спрацює.
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