Apple додав у бета-версію iOS можливість розблокування телефону обличчям у масці

Apple додав у бета-версію iOS 15.4 можливість розблокувати iPhone обличчям у масці.

Пристрій має розпізнати власника за характеристиками області навколо очей, передає Mac Rumors.

Бета-тест для розробників iOS 15.4 розпочався 27 січня. Щоб скористатися FaceID у новій версії можна буде налаштувати розблокування за допомогою обличчя в масці та обличчя без маски. Також є можливість вказати, що власник постійно носить окуляри, щоб розпізнавання було точнішим.

При цьому у компанії зазначили, що найточнішим буде розпізнавання повного обличчя. Водночас при носінні сонцезахисних окулярів FaceID не спрацює.

Що відомо

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