Про все, що наболіло: у Черкасах політв’язень Кремля презентував книгу

У Черкасах заступник голови меджлісу Ахтем Чийгоз представив книгу-хроніку про утиски кримськотатарських лідерів. До книги увійшли як його свідчення, так й інших політв’язнів.

Автор книги — адвокат і правозахисник Микола Полозов. Книга містить майже щоденну хроніку так званого "процесу 26 лютого" — сфабрикованої російською окупаційною владою політичної справи проти одного з лідерів кримськотатарського народу, політв'язня Ахтема Чийгоза, а також інших кримськотатарських політв'язнів.

Ахтем Чийгоз у 2014 підтримував мітинги на Майдані Незалежності та виступав проти анексії Криму за що був засуджений, опісля – звільнений від відбування покарання.

Суспільне: Черкаси

Презентація відбулася у бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. За словами Ахтема Чийгоза, у книзі описано все, що наболіло. Найбільше – утиски рідного народу – кримських татар.

"Усе життя ми шукали шлях додому. Ми його знайшли, прийшли, але зараз знову, після окупації ворогом, частина кримських татар знаходиться не дома".

Для учасників зустрічі підготував відео опору російській окупації у Сімферополі. Розповів, що складно передати словами, настільки сумує за домом.

"Я тут знаходжуся з однією метою – боротися разом з Україною за те, щоб повернутися разом з Україною до Криму".

Суспільне: Черкаси

Про початок окупації Криму, зраду та утиски – про це все йдеться в книзі "Процес 26 лютого". Саме ця дата – День кримського спротиву російській окупації. В обласній бібліотеці для юнацтва зібрали всі книги, що висвітлюють цю подію, розповіла завідувачка одного із відділів Надія Філахтова.

"Перша частинка — це історія Криму, література Криму, мистецтво Криму, а друга частина – присвячена трагічній події початку окупації — 26 лютого".

Суспільне: Черкаси

Відвідувачка Анастасія Шкурдода прийшла на презентацію, бо вважає, що про Крим варто пам’ятати всім:

"І розуміти, що це та частина минулого в якої ми можемо чомусь навчитися і це дуже важливо для сьогодення, для того, щоб подивитися назад, проаналізувати помилки минулого", — розповіла жінка.

Черкащанка Наталія Сагун каже, така хроніка повчальна:

"Я надіюсь і вірю, що Крим, нарешті, повернеться до України й буде в нашому складі".

На це сподівається і Ахтем Чийгоз. Як розповіла Надія Філахтова, побачити книги про Крим та окупацію протягом місяця зможе кожен, якщо завітає до бібліотеки імені Василя Симоненка.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також