Про війну, море і боротьбу за життя: черкаський журналіст видав книгу

Прозаїк і журналіст із Черкас Назарій Вівчарик видав збірку оповідань "Останнє завдання". Це п’ята книжка письменника. У ній є деякі посилання до попередніх його видань, розповів він Суспільному.

До збірки увійшли 11 оповідань. Деякі написані задовго до виходу книжки, деякі — зовсім свіжі. Поштовхом до написання багатьох представлених творів послужила професійна діяльність у медійній сфері, розповів Назарій Вівчарик.

У книзі "Останнє завдання", пояснив автор, можна знайти героїв із попередніх його творів:

"В одному з оповідань героєм є поліцейський Артур Момотов. Його постать може бути знайома із іншої моєї книги "Справи старого Арчі". Я б сказав, у моїх творах є певна прискіпливість до життя і деталей, які часто вирішують усе. Наприклад, як в оповіданні «Професіонал», що за деякими епізодами є автобіографічним, справді йдеться про життя хлопчика, яке висить на волосині".

В окремих оповіданнях, розповів письменник, він порушує теми війни та реабілітації військових. Є твори на морську тематику, а є такі, що за жанром нагадують мінітрилер, як-от "Помилковий пацієнт".

"Прозі Назарія Вівчарика притаманна зміна настрою і темпу, зміна жанру від містики і горору до бойовика і гострої «соціалки». Характерно, що в оповіданнях часто називаються локації, тобто події відбуваються не десь там, а в конкретних місцях. Твір, що послужив назві збірці, взагалі писався у двох країнах, Чехії та Америці, і в ньому є певні посилання до його роману «Потривожене зло», – розповіла Юлія Бережко-Камінська, секретар Національна спілка письменників України по роботі з молодими авторами.

Що відомо

Перша збірка містичних історій автора побачила світ у видавництві "Мандрівець". Усього в Назарія Вівчарика є два романи, повість та натепер уже дві збірки оповідань.

Один із романів "Сьоме попередження" отримав перше місце в номінації "Краща книга місцевого автора" в Черкаському обласному огляді-конкурсі видавничих організацій.

Торік Вівчарик посів перше місце в Міжнародному літературному конкурсі есе і новел "WorkStory: робота у фокусі літератури» у номінації "Есе".

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