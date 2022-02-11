Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення органу, що займатиметься регуляцією роботи у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, йдеться про закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку України", ухвалений Верховною радою 16 грудня 2021 року.

"Цей документ спрямований на забезпечення незалежності та адміністративної спроможності галузевого регулятора. Закріплення правового статусу регуляторного органу на законодавчому рівні, його повноважень та незалежності повністю відповідає європейським підходам", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, після підписання документу має бути проведена прозора процедура відбору членів Національної комісії.

"Чинні члени регулятора продовжуватимуть виконувати обов’язки до закінчення терміну, після чого відбудеться конкурс", — пояснили в міністерстві.

Чим займатиметься регулятор

Після формування Національна комісія зможе:

визначати населені пункти без фіксованого інтернету, мобільного зв’язку, моніторити надання таких послуг;

здійснювати позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами, а також позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;

здійснювати державний нагляд за діяльністю операторів/провайдерів та надавачів поштових послуг;

накладати регуляторні зобов'язання на постачальників електронних комунікаційних послуг зі значним ринковим впливом;

застосовувати адміністративно-господарські санкції.

"Підписання президентом цього закону — ще один важливий крок на шляху до інтеграції та входження нашої країни до Єдиного цифрового ринку ЄС, оскільки сфера електронних комунікацій є основою для розвитку цифрових послуг", — зазначили у Мінцифрі.

В уряді підкреслили, що єдиний цифровий ринок з ЄС дасть Україні нові можливості доступу до онлайн-ринків та електронних послуг країн Євросоюзу. Він також спростить приєднання до єдиних правил для вільного транскордонного поширення онлайн-послуг та платежів тощо.

Окрім того, підписаний президентом закон закладає фундамент для початку належного функціонування з 2022 року закону України "Про електронні комунікації" та виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію у даній сфері.

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