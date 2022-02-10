Коронавірус діагностували у 2280 мешканців Львівщини

На ранок 10 лютого на Львівщині підтвердили 2280 випадків захворювання на коронавірус. Минулої доби одужав від COVID-19 651 мешканець, померли — 20 людей. Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 3849 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2280 людей", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 93;

Золочівський — 117;

Львівський — 1322 (м. Львів – 1021);

Самбірський — 40;

Стрийський — 312;

Яворівський — 167;

Червоноградський — 229.

У стаціонарах перебувають 2129 людей. Ліжкова мережа заповнена на 39,82 %. У реанімації перебуває 153 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 61.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 286 819 людей. Померли – 6355 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 221 181 людина.

Що відомо

Станом на ранок 9 лютого на Львівщині підтвердили 2161 новий випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали від коронавірусу 1263 людей, ще 21 людина померла.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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