Війна з Росією з 2014 по 2020 рік коштувала Україні 19,9% ВВП довоєнного періоду, що в сумі складає 280 мільярдів доларів.

Про це йдеться у звіті Центру економічних та бізнес-досліджень (CEBR), підготованому на замовлення Кабінету міністрів України.

Згідно з цим звітом, лише анексія Криму завдала збитків на суму 58 мільярдів доларів недоотриманого ВВП. Війна на Донбасі коштувала Україні близько 14,6 мільярда доларів щороку з 2014 по 2020 рік. Крім цього, війна завдала значної шкоди торгівлі та інвестиціям, що зрештою призвело до збитків у активах та податкових надходженнях. Загальний обсяг недоотриманих податкових надходжень за період із 2014-го до 2020 року дорівнює $48,5 млрд.

Через втрату довіри інвесторів Україна втрачала близько 10,2 мільярда доларів інвестицій щорічно. А зменшення експорту призвело до загальної суми недоотриманого прибутку від експорту у розмірі 162 мільярди доларів.

Сукупні втрати основних фондів для України в Криму та на Донбасі від знищення чи пошкодження активів становлять $117 млрд.

У поєднанні з додатковими військовими витратами у розмірі до $14,9 млрд за період із 2014-го до 2020 року, які б за інших обставин не були потрібні, Україна мала б до $63,3 млрд більше для здійснення витрат на невійськову діяльність протягом зазначеного періоду, якби конфлікт не виник.

Наразі цей звіт є найавторитетнішим дослідженням економічних втрат України від війни. Він підтверджує той факт, що війна завдала та продовжує завдавати значної шкоди українській економіці.

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