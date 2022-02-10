Міжнародний суд ООН постановив, що Уганда повинна сплатити Демократичній Республіці Конго 325 мільйонів доларів репарацій за окупацію провінції Ітурі під час війни 1998-2003 років. Таке рішення суд ухвалив 9 лютого.

Справа в суді розглядалася ще з 1999 року й стосується подій Другої конголезької війни, що велася на території ДРК. Приводом до конфлікту стала підтримка Руандою і Угандою конголезьких повстанців. У ньому брали участь до дев’яти африканських держав і до 20 збройних угруповань.

ДРК хотіла відсудити в Уганди 11 мільярдів доларів за окупацію й пограбування багатої на ресурси Ітурі, убивство угандійцями цивільного населення та екологічні збитки. У 2005 році Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення, де визнав Уганду винною в порушенні міжнародного права.

Представники Уганди раніше заявляли в суді, що позовні вимоги Демократичної Республіки Конго є "непропорційними та руйнівними для економіки". "(ДРК — ред.) фактично хоче зробити Уганду відповідальною за все, що відбулося під час конфлікту", — заявляв генпрокурор Уганди Вільям Буаруханга.

Відповідно до рішення Міжнародного суду ООН, Уганда має виплатити 325 мільйонів доларів репарацій протягом п’яти років, починаючи з вересня 2022 року. З них 225 мільйонів мають покрити людські втрати, 40 мільйонів — шкоду майну і 60 мільйонів — грабіж природних ресурсів.

"Репарації, присуджені ДРК за завдані людські та майнові втрати, відображають шкоду, якої зазнали люди внаслідок порушенням Угандою своїх міжнародних зобов’язань", — ідеться в рішенні суду. Воно є обов’язковим і не підлягає оскарженню.

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