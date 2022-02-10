Майже третина населення Закарпаття наразі отримала повний курс вакцинації. Про це Суспільному розповіла головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик. За її словами, з 11 лютого, коли область потрапить до "червоної" зони, за відсутності ковідних документів люди не зможуть відвідувати ресторани, кафе, непродуктові магазини та інші заклади.

Як працюватимуть кафе, соцслужби та транспорт у "червоній" зоні

Барменка Крістіна Машкара працює в одному з пабів Ужгорода. За її словами, з 11 лютого, коли Закарпаття перейде до червоної зони, заклад працюватиме у звичному режимі.

"Оскільки в нашому закладі всі працівники вакциновані обома дозами вакцини, ми будемо працювати на виніс для тих, хто не має певних довідок або обох вакцин. Ми обов’язково всіх будемо перевіряти, як перевіряли й до сьогодні або вакцинацію, або довідку про те, що людина перехворіла, або чи дійсний тест на COVID-19", — розповіла Крістіна Машкара.

Автобуси на міських маршрутах продовжать їздити, але з обмеженнями жовтої та помаранчевої зон, — розповів директор комунального підприємства "Ужгородський муніципальний транспорт" Віталій Готра. За його словами, в пасажирів сертифікати про вакцинацію не перевірятимуть.

Суспільне Закарпаття

"Зайняті можуть бути 50% стоячих місць в транспорті і відповідно сидячі місця. Також обов’язковим є дотримання маскового режиму, ну і працюємо у звичному режимі", — прокоментував Віталій Готра.

Департамент соцполітики в Ужгороді працюватиме за попереднім записом. Там прийматимуть відвідувачів із сертифікатом про щеплення, — каже виконувачка обов’язків директора департаменту Леся Куценко.

"В адмінбудівлю запускаються лише з перевіркою, яку здійснює охоронна служба. Вся наша адміністрація, всі наші працівники давно повністю вакциновані. Якщо в людей виникають труднощі з реєстрацією в онлайн-черзі, то люди звертаються за телефоном і спеціалісти допомагають зареєструватися в онлайн-черзі", — розповіла Леся Куценко.

Чи вплине карантин на вакцинованих закарпатців

Ужгородка Софія Балаж розповіла: "У мене є два щеплення, тому я маю сертифікат. Мене не стосується, те що скоро буде "червона" зона, адже я захищена цим сертифікатом".

Ті закарпатці, які вакциновані від коронавірусу двома дозами, не відчують жодних посилень карантину, — розповіла Суспільному головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Так само і підприємці, всі працівники яких щеплені. Однак, за її словами, тільки третина населення Закарпаття отримала повний курс вакцинації. За відсутності ковідних документів люди не зможуть відвідувати ресторани, кафе, непродуктові магазини та інші заклади.

"Під повною забороною буде робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс, робота торгово-розважальних центрів, кінотеатрів, театрів. Буде заборонена робота закладів освіти, окрім дошкільних та початкових класів, робота непродовольчих ринків і магазинів, також спортзалів, басейнів. Проведення масових заходів також буде під забороною", — сказала Вікторія Тимчик.

Як перевірятимуть дотримання карантинних обмежень

Під час червоної зони на Закарпатті щодня перевірятимуть понад 200 закладів, — розповіла начальниця відділу епіднагляду Держспоживслужби області Вікторія Дьордяй. До цього залучать понад пів сотні їхніх працівників і поліцейських.

"Перевіряються всі об’єкти, різні категорії. Щодня по області може бути до двох сотень і двісті п’ятдесят, якщо є посилення нашого контролю. Виявляються порушення, в більшості це стосується закладів громадського харчування, ринків. Якщо немає розуміння власника об’єкта, то застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до кодексу адмінправопорушень: як на громадян, так і на керівників закладу", — сказала Вікторія Дьордяй.

За її словами, при виявленні порушень справи відправлятимуть до суду.

Що відомо:

Закарпаття переходить до "червоної" зони з 11 лютого. Ресторани і кафе, торговельні центри, кінотеатри, театри, а також школи, ринки, магазини, спортзали, заклади культури зможуть працювати тільки за умови вакцинації ста відсотків персоналу. Так само відвідувати їх зможуть тільки ті, хто має сертифікат про щеплення, негативний тест на COVID-19 або ж сертифікат про одужання від коронавірусу.

Ковідні відділення в лікарнях Закарпаття заповнені на понад 50%. Яка ситуація в Ужгороді.

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