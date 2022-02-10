Помер французький вчений, який відкрив вірус імунодефіциту

Відомий французький вчений Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію за відкриття вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) помер 8 лютого.

Про це повідомляє видання FranceSoir.

Повідомляється, що 89-річний професор помер в оточенні членів сімʼї.

Люк Монтаньє був біологом та вірусологом. Протягом всього життя він працював з провідними науковими інституціями світу. А у 2008 році отримав Нобелівську премію за своє відкриття ВІЛ.

Про причини смерті професора не повідомляється.

Що відомо

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) призводить до захворювання людини на ВІЛ-інфекцію/СНІД, він схильний до мутацій. Його відкрили в 1981 році.

На сьогодні єдиним підтвердженим методом лікування ВІЛ/СНІД є трансплантація кісткового мозку. Відомо про двохлюдей, які таким чином подолали хворобу: американець Тімоті Рей Браун (помер у вересні 2020 року) і 40-річний Адам Кастільєхо.

У липні 2020 року медики з Бразилії повідомили про 36-річного пацієнта з Бразилії, якому вдалося повністю позбутися вірусу імунодефіциту завдяки застосуванню нової комбінації препаратів.

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