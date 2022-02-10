logo logo
Помер французький вчений, який відкрив вірус імунодефіциту
ФРАНЦІЯПОДІЇНАУКАЛЮДИПодіїСвітЖиттяЛюди

Помер французький вчений, який відкрив вірус імунодефіциту

Максим Свєженцев
·
Помер французький вчений, який відкрив вірус імунодефіциту Фото: АР

Відомий французький вчений Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію за відкриття вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) помер 8 лютого.

Про це повідомляє видання FranceSoir.

Повідомляється, що 89-річний професор помер в оточенні членів сімʼї.

Люк Монтаньє був біологом та вірусологом. Протягом всього життя він працював з провідними науковими інституціями світу. А у 2008 році отримав Нобелівську премію за своє відкриття ВІЛ.

Про причини смерті професора не повідомляється.

Що відомо

  • Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) призводить до захворювання людини на ВІЛ-інфекцію/СНІД, він схильний до мутацій. Його відкрили в 1981 році.
  • На сьогодні єдиним підтвердженим методом лікування ВІЛ/СНІД є трансплантація кісткового мозку. Відомо про двохлюдей, які таким чином подолали хворобу: американець Тімоті Рей Браун (помер у вересні 2020 року) і 40-річний Адам Кастільєхо.
  • У липні 2020 року медики з Бразилії повідомили про 36-річного пацієнта з Бразилії, якому вдалося повністю позбутися вірусу імунодефіциту завдяки застосуванню нової комбінації препаратів.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

У Європі медики виявили новий більш заразний варіант ВІЛ

"У нас не вибудована культура піклування про себе" – Шерембей про ВІЛ/СНІД в Україні

"Я більше боюсь, як на мене вплине ковід": історія хлопця з ВІЛ, який вакцинувався

"Коли мені розповіли, що я хвора, я думала, що одразу помру". Як молодь з ВІЛ живе в Україні

ВІЛ/СНІД не є соціальною стигмою. Лікарі — про те, як жити повноцінним життям з хворобою

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди