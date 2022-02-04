У Європі медики виявили новий більш заразний варіант ВІЛ

У Нідерландах медики виявили новий варіант інфекції ВІЛ, яка призводить до хвороби СНІД. Нова варіація інфекції призводить до швидшого розвитку захворювання, передає місцеве видання NRC.nl.

"У Нідерландах з'явився більш заразний і шкідливий варіант ВІЛ. Важливо отримати своєчасне лікування після позитивного тесту", – ідеться у повідомленні.

Як відомо, новий варіант виявлено у 109 осіб, переважно з Нідерландів. Відкриття нового варіанту пояснює генетичні зміни вірусу, які можуть зробити його більш заразним і шкідливим.

Група міжнародних дослідників на чолі з епідеміологом Крістофом Фрейзером з Оксфордського університету опублікувала результати в науковому журналі Science.

За результатами перших досліджень нещодавно відкритий варіант ВІЛ призводить до тяжчого перебігу захворювання у порівняні з його попередником.

Що відомо

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) призводить до захворювання людини на ВІЛ-інфекцію/СНІД, він схильний до мутацій. Його відкрили в 1981 році.

На сьогодні єдиним підтвердженим методом лікування ВІЛ/СНІД є трансплантація кісткового мозку. Відомо про двохлюдей, які таким чином подолали хворобу: американець Тімоті Рей Браун (помер у вересні 2020 року) і 40-річний Адам Кастільєхо.

У липні 2020 року медики з Бразилії повідомили про 36-річного пацієнта з Бразилії, якому вдалося повністю позбутися вірусу імунодефіциту завдяки застосуванню нової комбінації препаратів.

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