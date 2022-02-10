У школах Херсонщини подовжили дистанційне навчання до 24 лютого

10 лютого регіональна комісія ТЕБ та НС під час засідання прийняла рішення про подовження дистанційного навчання у школах Херсонщини до 24 лютого. Щодо навчання учнів 1-4 та 11 класів залишили на розсуд місцевій владі.

Про це Суспільному сказав головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

"Відбулося засідання регіональної комісії ТЕБ та НС, яка прийняла рішення продовжити дистанційне навчання в закладах освіти до 24 лютого. Але від середи ми рішенням комісії дозволили місцевій владі приймати рішення чи приймати школярів 1-4 та 11 класів на навчання", - говорить Ромаскевич.

Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила заборонити масові заходи за участі дітей та дорослих. Мета – зменшити захворюваність.

"По прогнозам ми сьогодні будемо мати приблизно 1700-1800 випадків на добу, а також і завтра. Далі, сподіваємось, із понеділка захворюваність буде спадати. Цей розрахунок ми робили. Він поки справджується. Червону зону епіднебезпеки на території області може встановлювати лише державна комісія ТЕБ та НС. На сьогодні за тими показниками, які ми маємо, на жаль, маємо шанси завтра потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки. Будемо сподіватися, що певні управлінські рішення, які прийняті були вчора\сьогодні дадуть можливість не потрапити в "червону" зону", - сказав головний санлікар області.

Що відомо:

9 лютого на Херсонщині виявили 1373 випадки захворювання на COVID-19. Головний санітарний лікар області назвав їх рекордними.

Херсонські школи з 27 січня перейшли на дистанційну форму навчання через збільшення кількості хворих на коронавірус.

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