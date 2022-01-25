Головний державний санітарний лікар Херсонської області рекомендує перевести школи області на дистанційне навчання через зростання рівня захворюваності на коронавірус.

Про це Юрій Ромаскевич розказав Суспільному.

"Я запропонував тимчасово перевести на дистанційне навчання учнів шкіл області, окрім 1-4 та 11 класів, з 26 січня. Відповідне питання розглядалось на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Те, що буде у підсумковому документі, поки невідомо", - розповів головний державний санітарний лікар області.

Засідання регіональної комісії, за словами головного санлікаря області, відбулося 25 січня о 14:00.

В обласній державній адміністрації рішення, яке прийняла комісія, не коментують. Про це стане відомо, коли документ буде опублікований на сайті облдержадміністрації.

Що відомо

За минулу добу, 24 січня, в Херсонській області зафіксували 122 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 20 дітей та 3 медичних працівники.

На Херсонщині почав зростати рівень захворюваності на COVID-19.

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