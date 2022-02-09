На Херсонщині зафіксували рекордні показники на COVID-19 - 1373 випадки за добу

9 лютого на Херсонщині виявили 1373 випадки захворювання на COVID-19. Головний санітарний лікар області називає їх рекордними.

Про це Юрій Ромаскевич написав на своїй сторінці у Facebook.

"Б'ємо рекорди за весь час пандемії COVID-19. В Херсонській області за сьогодні виявили 1373 інфікованих", - написав головний санлікар.

Що відомо:

8 лютого, в Херсонській області зафіксували 1012 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 79 дітей та 33 медичних працівники.

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